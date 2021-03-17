Заявления от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года создают новые возможности в регионе, считает глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Позиция Азербайджана основана на международном праве и нормах. Считаем очень важной нормализацию межгосударственных отношений в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Трехсторонние заявления создают широкие возможности для восстановления коммуникаций, торговых отношений. Как и другие страны региона, Армения выиграет от мира. Для этого страны должны честно выполнять свои обязательства. Однако в некоторых случаях мы до сих пор не видим конструктивного подхода со стороны Армении. Согласно трехстороннему заявлению, Армения обязалась вывести все воинские формирования с территории Азербайджана. Армения должна прекратить попытки отправки солдат в Азербайджан. Это создает угрозу миру и безопасности в регионе», – подчеркнул он на брифинге по итогам встречи с министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком (цитата по АПА).

Байрамов также напомнил, в результате подрыва на минах на этих территориях 18 человек погибли, 78 человек получили тяжелые травмы, а последний инцидент произошел вчера — в Агдаме 6 человек подорвались на мине. Мировое сообщество должно оказать давление на Армению, чтобы она предоставила карты минных полей, отметил глава МИД.

Minval.az