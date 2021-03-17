По факту совершенного гражданином Азербайджана умышленного убийства Алиева Эльчина Федай оглу (1971 г.р.),1 июня 2001 года в столице Украины городе Киеве, в органах прокуратуры Украины возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, осуществлены некоторые следственные мероприятия, на основании подозрений в совершении преступления в 2003 году гражданином Азербайджана, уголовное дело было направлено в Азербайджан.

Как сообщили в Генпрокуратуре, по данному уголовному делу в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Военной и Генеральной прокуратур Азербайджанской Республики былы проведены некоторые следственные мероприятия, однако производство по уголовному делу было приостановлено по причине того, что не была установлена личность подозреваемого в соврешении убийства.

В 2020 году после повторного изучения уголовного дела руководством Генеральной прокуратуры было отменено решение о приостановлении производства по уголовному делу и его возобновлении, и в Следственном управлении Генпрокуратуры после многочисленных следственных мероприятий и сбора достаточных доказательств по делу, были выявлены обоснованные подозрения в совершении данного преступления Акберовым Ровшаном Тельман оглу.

Так, были выявлены основательные подозрения в умышленном убийстве, совершенном гражданином Азербайджана Акберовым Ровшаном Тельман оглу (1965 г.р.), который в ночь с 31 мая на 1 июня 2001 г. во время конфликта с Алиевым Эльчином Федай оглу возле кафе «Сикора» (город Киев, ул.Дегтярева 7), примерно в 2-3 часа ночи нанес ему удар в сердце колющим предметом, вследствие чего Э.Алиев скончался.

15 марта 2021 г. Р.Акберов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство), ему предъявлено обвинение, и на основании представления Генпрокуратуры, соглано решению Бакинского Военного суда избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

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