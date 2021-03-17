Поставки российского газа в Армению будут временно вестись через Азербайджан в связи с ремонтом газопровода «Северный Кавказ — Закавказье» (по нему поставки идут из России через Грузию в Армению), следует из сообщения «Газпром экспорта».

«Во время планово-предупредительных ремонтных работ на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье» российский газ будет поставляться потребителям через территорию Азербайджана. ООО «Газпром экспорт» и Государственная нефтяная компания Азербайджанской республики 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана», — пишет российский поставщик, передает «Интерфакс».

«Контракт предусматривает, что во время планово-предупредительных ремонтных работ на российском участке магистрального газопровода «Северный Кавказ — Закавказье» газ будет поступать потребителям через территорию Азербайджана до границы с Грузией. Работы могут занять около трех недель. После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии», — добавляет «Газпром экспорт».

Minval.az