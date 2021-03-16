Сотрудничество России и Турции имеет глубоко осознанный характер, который основывается на принципах добрососедства и взаимного уважения. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи со столетней годовщиной подписания Договора о дружбе и братстве между правительством РСФСР и правительством Великого национального собрания Турции, получившего название Московский договор.

«Рассматриваем эту значимую дату вкупе с отмечавшимся в 2020 году вековым юбилеем двусторонних дипломатических связей как историческое свидетельство обоюдного понимания значимости российско-турецкого партнерства, — говорится в комментарии. — Наше сотрудничество имеет глубоко осознанный характер, опирается на принцип добрососедства, взаимное уважение и учет интересов, нацеленность на совместную продуктивную работу ради благополучия и процветания народов России и Турции, во имя мира, безопасности и стабильности в регионе и на Европейском континенте в целом».

В МИД РФ также подтвердили готовность к наращиванию конструктивного взаимодействия с Турцией по всем направлениям, расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализации перспективных проектов в энергетике, промышленности и инфраструктуре, совершенствованию культурно-гуманитарных обменов и человеческих контактов.

«Следование духу и принципам Московского договора, не утратившего за истекшие сто лет свою политическую и историческую актуальность, служит залогом дальнейшего поступательного развития отношений между Российской Федерацией и Турецкой Республикой», — отметила Захарова.

Minval.az