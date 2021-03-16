Человек, переболевший COVID-19, недавно заметил, что ногти на его руках светятся под светом светодиодного фонарика. Об этом он написал на сайте Хабр. Оказывается, этот эффект хорошо известен и описан.

Как рассказывает Medportal.ru, автор поста протестировал фонарик на своих знакомых, переболевших коронавирусной инфекцией, и обнаружил, что примерно у 10 из них тоже светились ногти. У одного мужчины, который перенес COVID-19 еще год назад во время первой волны эпидемии в России, на больших пальцах ног по краю осталась «отчетливая яркая полоска».

По словам автора, в некоторых публикациях в соцсетях свечение ногтей после коронавирусной инфекции связывают с приемом препарата «коронавир» — это торговое название фавипиравира.

Как сообщил МедПорталу медицинский токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов, это явление называется биолюминесценция, и его вызывает не только фавипиравир, но и гидроксихлорохин, который широко применялся во время первой волны пандемии.

«Можно предположить, что либо сама молекула лекарства, либо ее метаболиты работают как люминофор. И накапливаясь в ногтях при воздействии УФ возвращают полученную энергию в виде света. Могут еще светиться волосы, они тоже хорошо накапливают», — сказал Водовозов.

Эффект святящихся волос и ногтей после приема фавипиравира подробно описала и группа. По их словам, свечение действительно вызваны накоплением метаболитов. Подобное явление вызывают и другие препараты: например, тетрациклин заставляет ногти светиться желтым, а хинакрина гидрохлорид — желто-зеленое.

Алексей Водовозов исключает, что этот эффект может вызвать сам вирус SARS-Cov-2.

«Для многих лекарств такое явление возможно, потому что там могут быть сложные чужеродные молекулы. А вирус собирается из нас с вами, там все родное и не светящееся», — сказал эксперт.

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