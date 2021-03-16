У браузера Google Chrome есть шесть малоизвестных функций, передает Al Jazeera.

При необходимости одолжить свой компьютер другому человеку рекомендуется включить гостевой режим, благодаря которому другой пользователь не сможет посмотреть историю поисковых запросов. Для этого необходимо нажать на изображение профиля своей учетной записи Google в правом верхнем углу, после чего выбрать гостевой режим.

Другая функция — это возможность благодаря Google Chrome воспроизводить аудио- и видео-файлы в популярных форматах без специальных программ. Для этого всего лишь перетащить документ в новую вкладку.

Одна из последних функций, добавленных в браузер, — возможность группировать вкладки с помощью различных цветов и меток. Меню для этой функции откроется, если щелкнуть правой кнопкой мыши по любой открытой вкладке и выбрать пункт «Добавить вкладку в новую группу».

Браузер также позволяет отправить интересные пользователю вкладки на другие устройства. При нажатии правой кнопкой мыши по URL-адресу в строке верхней части интерфейса Chrome появляется опция «Отправить на ваши устройства», нажав на которую можно выбрать, на какой именно гаджет или компьютер отправить вкладку.

«Ваши устройства» — это любые устройства, на которых вы установили браузер Chrome и вошли в систему, используя учетную запись Google.

Еще одна функция — это возможность продолжить просмотр вкладки с последнего места чтения при выключении браузера. Активация этой опции происходит в меню браузера, где необходимо выбрать «Настройки» и далее «Продолжить с того места, где вы остановились».

Также у браузера есть возможность смены его стандартной темы, что также делается через «Настройки» в меню.

Minval.az