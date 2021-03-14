Британский журналист поделился впечатлениями об Азербайджане в статье, опубликованной в The Telegraph.

Обширная статья об Азербайджане была опубликована в британской газете The Telegraph, пишет АЗЕРТАДЖ.

Автор статьи Джеймс Стюарт побывал в Азербайджане и поделился своими впечатлениями о нашей стране.

Автор рассказал о достопримечательностях нашей страны, ее очаровательной природе и туристических возможностях.

Автор рассказал о приезде в Шеки. Он отметил, что после долгого путешествия человек может почувствовать усталость, но, увидев окружающий пейзаж, ситуация меняется. Пустые территории за пределами столицы внезапно исчезают и сменяются холмами, виноградниками и полями.

В статье отмечается, что в 2019 году исторический центр Шеки был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Отметив, что он сидел в чайном саду старого караван-сарая и смотрел на места, где купцы покупали металл, керамику и шелк.

Автор также посетил Ханский дворец и познакомился с кухней Шеки.

Затем он отправился в село Киш и обратил внимание на асфальтированные сельские дороги. Отметив, что в селе Киш находится бюст известного норвежского путешественника Тура Хейердала, журналист сказал, что он очень популярен в Азербайджане. Потому что норвежский путешественник организовал реставрацию церкви I века в Кише. «Мне показали два скелета в церкви в Кише. Я видел, какие они большие», — добавил автор.

Британский журналист также рассказал о красоте села Хыналыг в Губе, подчеркнув, что оно напоминает места, описанные в Библии. Он отметил, что в этом селе, расположенном в одном из самых отдаленных районов Азербайджана, можно услышать шум реки, текущей по подножию горы. Он отметил, что дорога на Хыналыг построена по современным стандартам, где у людей свой образ жизни.

Джеймс Стюарт также посетил село Галайхудат, расположенное в горном районе Губы, где житель, пригласивший его выпить чаю, рассказал интересные истории о Губинской крепости. Он также отметил, что эти районы будут превращены в туристические достопримечательности, и будет построена прямая дорога от Хыналыга до базы зимнего отдыха в Габале.

Minval.az