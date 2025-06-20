Азербайджанская сторона пока не дала содержательный ответ о порядке регистрации «Русского дома» в Баку.

Об этом заявил в ТАСС глава Россотрудничества Евгений Примаков.

«3 марта наш МИД и наше посольство запросили азербайджанскую сторону о каких-то контактах, переговорах и обсуждении тех юридических условий работы нашего культурного центра. В чем была претензия азербайджанской стороны? Пока что ответа с азербайджанской стороны у нас не было», — сказал Примаков.

Он заявил, что российская сторона «многократно запрашивала Азербайджан дать какие-то разъяснения, как это можно юридически правильно сделать», однако ответа не дождалась.

Примаков обратил внимание, что после ноты МИД Азербайджана о необходимости прекратить работу российского центра наук и культуры Баку не денонсировал само соглашение о деятельности культурных центров. «Оно формально продолжает действовать», — добавил он.

Глава Россотрудничества выразил надежду, что контакты будут продолжены и обе стороны «придут к какому-то приятному взаимоприемлемому решению», а деятельность российского культурного центра будет восстановлена. «Сейчас его функции отчасти выполняет отдел по культуре при посольстве Российской Федерации в Азербайджане», — пояснил Примаков.