В Армении — новый виток милитари-истерии. Азербайджан, напомним, объявил о проведении 15-18 марта масштабных оперативно-тактических учений с привлечением 10 тысяч человек личного состава, бронетехники, авиации, артиллерии и т.д. И тут же о проведении своих учений объявила и Армения, также пообещав привлечь к ним 7500 человек личного состава, бронетехнику, авиацию, артиллерию и т.д. Причем, как уточняют в Ереване, проводятся учения «по всем тактическим направлениям». Не то чтобы такая синхронизация учений — невиданное в мировой практике дело. Но так происходит при одном условии — если страны (или блоки стран) считают себя противниками. И если в Армении в ответ на азербайджанские учения устраивают свои — это верный признак, что здесь все еще мыслят категориями противостояния.

Более того, синхронно с учениями в Армении начинается и новый виток «милитари-истерии» — с обещаниями «новой войны». Аруш Арушанян, мэр Гориса, в беседе с журналистами бьет тревогу: в любой день может начаться новая война, никто не знает, что будет завтра утром! Конкретных фактов, правда, не привел, и даже попытался объяснить это смехотворными рассуждениями «если они готовятся, то на первой линии они не станут показывать, что ведут подготовку», «ясно, что эта подготовка будет вестись в нескольких километрах от линии, чего мы видеть не можем» и т.д. Российский «Рамблер» уже цитирует предупреждение террориста Монте Мелконяна, которого, впрочем, именует «подполковником»: дескать, если армяне уступят Нагорный Карабах Азербайджану, то в следующий раз они потеряют «Сюникскую область», то есть Зангезур. Включились и армянские лоббисты в США. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) предупредил президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена: ужас, караул, «Азербайджан и Турция нацелены на Сюник, Армения, для своего следующего нападения». О том, что агрессором в регионе была и остается Армения, предсказуемо умолчали.

Можно, конечно, отмахнуться, что вся эта истерика вполне может оказаться не более чем внутриполитической «игрой» — на теме Зангезура в Армении теперь играют с тем же упоением, как и на карабахской. Более того, депутат парламента Армении от партии «Светлая Армения» Тарон Симонян уже рассуждает у себя в Фейсбуке, что власти, дескать намерены изменить финансирование аппарата омбудсмена и таким образом лишить финансовой независимости Армана Татояна, который, добавим от себя, как раз и «пиарится» на теме Зангезура с небывалой активностью. Что в команде Пашиняна, похоже, сочли политической угрозой для себя.

Но точно так же подобная истерика может оказаться и подготовкой к новой серии вооруженных провокаций — таким образом в Ереване по традиции готовят общественное мнение к тому, чтобы затем «перевести стрелки» на Азербайджан. Тем более что нельзя не заметить еще одной «странности». Азербайджан активно обустраивает свою границу. Уже 12 марта в Зангеланском районе была торжественно открыта пограничная комендатура. Со стороны Армении ничего подобного не наблюдается. И вряд ли только потому, что у Еревана на это нет денег: «ответные» учения уж точно обойдутся дороже, чем застава на границе.

А вот тут уже самое время поинтересоваться: не забыли ли в Ереване часом о реальном раскладе сил? Здесь на самом деле уверены, что их «ответные учения» произведут прямо-таки неизгладимое впечатление на Баку? Или готовы еще раз затеять «игру с огнем»? Если кто забыл, Армения всего-то месяца четыре назад проиграла войну. Да еще затеяла новый виток опасных игр как раз в то время, когда ее армия, точнее, то, что от нее осталось после карабахского разгрома, разваливается изнутри — скандал вокруг Оника Гаспаряна и Артака Давтяна, а точнее, затеянная армянской политической верхушкой «игра в перетягивание генштаба» оставляет здесь мало сомнений. И к тому же нет никакой гарантии, что за нее вступятся близкие союзники и дальние друзья.

И если в Ереване продолжат свою провокационную игру, то перепуганные прогнозы «мы завтра потеряем Зангезур!» вполне могут стать реальностью. Тем более что из этого региона население уже побежало, и это бегство в ближайшее время только усилится.

Нурани, обозреватель

Minval.az