Ученые обнаружили сходство между человеком и древними существами, существовавшими около 500 лет назад.

Соответствующая статья была опубликована на сайте UCR News.

Речь идет об эдиакарской биоте — комплексе ископаемых организмов, населявших океанское дно около 550 миллионов лет назад.

Специалисты из Смитсоновского национального музея естественной истории изучили ископаемые следы, оставленные этими организмами.

«Эти животные настолько странные и разные, что их трудно отнести к современным категориям живых организмов, если взглянуть на них», — заявила палеобиолог Мэри Дрозер из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Исследователям удалось выяснить, что эти организмы имели рудиментарные органы нервной системы, регулируемые теми же типами генетических элементов, которые до сих пор используются животными, в том числе человеком.

«Анализ показал, что эдиакарская биота могла иметь генетическую предрасположенность к развитию многоклеточности, мускулатуры и нервной системы», — считают авторы исследования.

Minval.az