В Ереване то и дело встречаются автомобили, где на заднее стекло наклеена большая чёрно-белая фотография парня в военной форме. Это отец, брат или сын, погибший недавно в 44-дневной войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах. По официальным данным, были убиты 4 000 армянских солдат, неофициально — около 7 000. Для страны с населением менее трёх миллионов человек это ужасные потери. «Творилась полнейшая чума, — рассказывает ополченец Армен Мнацаканян, показывая мне руку без двух пальцев. — Я даже повоевать не успел. Приехал на фронт, через два дня сидим на посту, пьём коньяк, вдруг лёгкое жужжание и — бац! Очнулся уже в госпитале, оказалось — удар с турецкого беспилотника. Двоих моих друзей разнесло в клочья, я чудом уцелел, рука вот пострадала». Длившаяся с 27 сентября до 10 ноября 2020 года карабахская война отлично показала: чтобы победить в вооружённом конфликте, одной храбрости недостаточно. Нужны трезвая оценка возможностей противника, строжайшая дисциплина и современное техническое оснащение. Вывести в чистое поле сотни танков и солдат-молодцов с криками «Ура!» — такая система больше не работает. Обозреватель ««Аргументов и Фактов» Георгий Зотов решил разобраться: какие уроки должна извлечь из этого Россия? Minval.az публикует ниже репортаж журналиста с незначительными сокращениями:

«Азербайджан последовательно вооружался с 1994 года, — вздыхает бывший капитан армянской армии Сурен Тер-Гукасян. — Только за последние 9 лет он потратил на оборону 24 миллиарда долларов, военные расходы составляли 11% бюджета этой страны. Азербайджанцы закупали в России новейшие вёртолёты, бронетранспортёры, противотанковые комплексы „Корнет-Э“, системы ПВО „С-300“. В Турции и Израиле — беспилотники, способные наносить удары с огромной высоты. Их армию тренировали лучшие турецкие, израильские и американские военные инструкторы. У Армении нет нефти и такого безумного количества денег: на армию выделили лишь 4 миллиарда долларов. Конечно, тоже приобретали оружие, но немного: ракеты „Искандер“, миномёты сербского производства. Мы сглупили. В основном в армянском обществе преобладали… как это по-русски… шапкозакидательские настроения. Мы находились в эйфории от быстрого разгрома и бегства азербайджанского ополчения в предыдущей войне. Раздавались насмешливые голоса: „Да разве эти азербайджанцы умеют воевать? Пусть только сунутся, мы до Баку дойдём!“ Вот и дохохотались, короче говоря».

Противостояние на линии фронта в Карабахе продолжалось долгие 26 лет. Каждый день случались перестрелки, велись «дуэли» снайперов. То есть не расслабишься. Но оказалось, что армяне абсолютно не подготовились к масштабному наступлению азербайджанцев. Они почивали на лаврах после былых успехов, полагая, что с противником легко расправиться. Между тем в Азербайджане возвращение Карабаха стало национальной идеей. В этом я и сам убедился, будучи в Баку. Азербайджанцы с детства мечтали о новых сражениях и были морально готовы к жертвам. Армяне годами смотрели на закупку Азербайджаном дорогого современного оружия и верили, что он хочет их испугать, не больше. Противника заранее унижали и откровенно смеялись над ним: «Они трусы, не осмелятся».

Я беседую в кафе в центре Еревана с Левоном Мелконяном, добровольцем, приехавшим воевать за Карабах в начале октября прошлого года. Беседа идёт на английском и арабском языках: русского Левон не знает, поскольку родился в Ливане, в армянском квартале Бейрута. «Азербайджанцы с первого дня войны господствовали в воздухе, — вспоминает он. — Танки и броневики оказались бесполезными: их жгли десятками с беспилотников. Ракеты поражали укрытия и здания, куда собирались на совещания командиры. Боеприпасы нельзя было подвезти: БПЛА охотились за грузовиками. Я месяц просидел в сборном пункте на границе, нас так никуда и не отправили: любая машина на дороге подвергалась опасности воздушного удара».

Такую точку зрения я слышал от многих военных в Ереване: Армения собрала десятки тысяч солдат и не знала, что с ними делать дальше, так как момент переброски на фронт был упущен. Следующий момент — дисциплина в зоне боевых действий. Доброволец, с которым я разговаривал в самом начале статьи, не скрывает: сидя на передовой, он пьёт коньяк. Понятно, что на войне без алкоголя порой никак (я сам десятки раз был во «фронтовых» командировках), вспомним Великую Отечественную и «наркомовские сто грамм». Однако, если «для храбрости» выпивать регулярно, храбрости-то становится выше крыши, а вот холодного рассуждения и быстрой реакции — как раз ноль. «У нас на позициях даже офицеры принимали на грудь прилично, — признаётся солдат Араик Хачикян. — Но ведь страшно же. Я сам с утра бухал, иначе нервы не выдержат слышать взрывы беспилотников. Ходят даже слухи, что один высокопоставленный армянский политик в состоянии подшофе звонил генералам и требовал от них немедленно наступать на то или иное село». Командиры, как сообщил Хачикян, зачастую плевать хотели на распоряжения руководства, и поступали, как считали нужным. В общем, творился реальный бардак.

В Ереване на любом углу продаются цветы, и дело тут не в отшумевшем недавно празднике 8 Марта. «Красные розы, гвоздики сильно подорожали, — тихо говорит мне продавщица Гаянэ. — Конечно, в октябре-ноябре каждый день десятки ребят хоронили… Потом поминки, надо на могилу цветы положить… И до сих пор хоронят, находят тела… Полторы тысячи без вести пропало… Я одного не понимаю, почему „Искандеры“ не использовали?» Эти ракетно-тактические комплексы были поставлены Армении уже давно, но в дни войны их не применили: запустили лишь старые советские ракеты по азербайджанскому городу Гяндже. Старались попасть по военной базе, поразили в итоге жилые кварталы, что выставило армян убийцами мирных жителей. Премьер-министр Пашинян понёс откровенную «пургу»: дескать, «Искандеры» неисправны и взрывались «лишь на 10%». Посмеявшегося над его словами главу Генштаба Пашинян уволил, генералы армянской армии потребовали отставки главы правительства, и это вылилось в острейший кризис. «Нужна была решительность, чтобы ударить „Искандерами“ по азербайджанским нефтяным промыслам, — объясняет экс-капитан армии Армении Сурен Тер-Гукасян. — Но ни у кого не хватило смелости отдать такой приказ. Все сваливали проблемы друг на друга и непонятно на что надеялись».

Очередная война на пространстве экс-СССР — хороший урок для России. Да, сейчас не девяностые годы, и с дисциплиной в российской армии всё в порядке, и храбрости солдатам не занимать. Но, увы, как я уже сказал выше, храбростью в современных условиях много не навоюешь. Успешное использование новейших турецких беспилотников с электронным управлением показало, что методы ведения войны в наше время меняются слишком быстро. Надеюсь, скоро в России начнут производить БПЛА с качеством дронов производства Турции. Поскольку у нас хорошие отношения не со всеми соседями, следует быть готовым к сюрпризам. А вот шапкозакидательством заниматься совсем не надо. Армении это не помогло.

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