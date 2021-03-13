Сепаратисты Карабаха «не отказываются» от территорий, перешедших под контроль азербайджанской стороны, и намерены «путем переговоров восстановить территорию Карабаха». Об этом лидер сепаратистов Араик Арутюнян заявил на встрече с группой жителей Гадрута.

«Мы не отказываемся от Гадрудсткого района. Наша борьба продолжается, но мирным путем и посредством переговоров, чтобы мы смогли вернуть хотя бы территорию НКАО», — важно заявил он.

На днях площади «Возрождения» в Ханкенди накануне состоялась акция протеста армян. Они требовали от Араика Арутюняна и его окружения создать социальные условия для проживания или предоставить им возможность уехать и жить в своих домах, перешедших под контроль Азербайджана.

Днем ранее провокационное заявление сделал также военный преступник и соучастник Ходжалинского геноцида Виталий Баласанян, который является «секретарем совета безопасности Нагорного Карабаха»

«Пусть никто не думает, что в «Арцахе» (закавычено нами – Minval.az) не будет Вооруженных сил. Мы никогда не оставим «Арцах» в чьих-то руках, «Арцах» будет субъектом, будет армянским», — сказал Баласанян.

Minval.az