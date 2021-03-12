Сегодня состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Как сообщили в управлении пресс-службы МИДа, на встрече министр Джейхун Байрамов предоставил информацию о текущей ситуации в регионе, вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе о попытках Армении отправить своих военнослужащих на территорию Азербайджана, об отказе в предоставлению Азербайджану карт минных полей.

Министр также рассказал о возможной роли ЕС в процессе восстановления в регионе.

Специальный представитель Тойво Клаар отметил важность совместной работы для достижения мира в регионе. Он подчеркнул готовность ЕС поддержать процесс достижения мира, безопасности и прогресса в регионе.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Minval.az