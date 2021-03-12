Новая мутация птичьего гриппа A(H5N8), вероятно, будет передаваться от человека к человеку. Об этом предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

«Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится», — сказала она.

Ранее сообщалось, что несколько сотрудников птицефабрики на юге России заразились птичьим гриппом. Однако выяснилось, что вирус H5N8 может передаваться от пернатых человеку, но не передается людьми друг другу. Это подтвердили ученые новосибирского центра «Вектор», назвав это «открытием мирового уровня».

По словам Поповой, в настоящее время специалисты занимаются этим вопросом – разрабатывают тесты и создают вакцину.

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