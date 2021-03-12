Британская организация HALO Trust, занимающаяся разминированием в Карабахе, опровергла обвинения в предоставлении карт минных полей Турции и Азербайджану в ходе войны.

HALO Trust — британская благотворительная и американская некоммерческая организация, занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые могут представлять опасность для гражданских лиц.

Накануне армянские СМИ со ссылкой на представителя лидера сепаратистов Бориса Авагяна сообщила, что организация в дни войны якобы передала турецкой разведке карту минных полей Карабаха, что облегчило работу наступавших азербайджанских войск.

В итоге организация выступила с заявлением, что более чем 20 лет HALO Trust работала в Карабахе для того, чтобы обеспечить безопасность местного населения.

«HALO Trust может работать в зонах конфликта во всем мире только по той причине, что это не политическая, нейтральная организация. Это утверждение абсолютная ложь», — говорится в заявлении.

Minval.az