Лидер сепаратистов Карабаха Араик Арутюнян принял группу военнослужащих Н-ской воинской части и вручил им «государственные награды», пишет «Туран».

Все награжденные являются членами отряда, признанного в Азербайджане террористическим. Командир этого отряда – Вова Вартанов объявлен в розыск и против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

В ходе встречи с этими военными, Арутюнян выразил благодарность членам отряда. По его словам, «благодаря им, ВС Азербайджана не смогли взять поселок Красный Базар».

Судя по опубликованному фото, награды получили не менее 10 военных.

Примечательно, что в ходе военных действий в Карабахе, батальон Вартанова (350 человек) из добровольческого отряда был переведен в штат ВС Армении. Эта воинская часть получила отдельный номер.

3 ноября Генпрокуратура Азербайджана назвала организацию VOMA и ее лидера Вову Вартанова террористами, воюющими в Карабахе на стороне армян.

Minval.az