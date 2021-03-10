Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен назначить Аргишта Кярамяна на должность начальника Генштаба. Об этом в беседе с журналистами заявил представитель АРФД Гегам Манукян.

«Я не думаю, что он назначит Артака Давтяна (бывшего начальника Генштаба) на эту должность. Он намерен передать должность либо Аргишти Кярамяну, либо своему шурину», — цитирует его ереванский «Спутник».

Отвечая на вопрос о публикации премьер-министра Никола Пашиняна в Facebook, в которой он «уведомил» общественность о том, что начальник Генштаба считается освобожденным от должности, оппозиционер заявил: «Сомневаюсь, что Онику Гаспаряну в письменном виде было передано решение о его увольнении. Арменией продолжают руководить в Facebook-е».

Кярамян был назначен на должность главы СНБ в прошлом году. 29 летнего уже бывшего главу СНБ считали одним из ключевых «соросовских» кадров в команде Пашиняна. Более того, с его приходом в СНБ здесь началась планомерная зачистка сотрудников, получивших образование в России.

Minval.az