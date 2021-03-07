Лучше не подключаться к общедоступным Wi-Fi-сетям: злоумышленники создают точки доступа, через которые получают персональные данные, логины и пароли подключившихся, сообщил директор Центра компетенций управления доступом Solar inRights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь.

В случае если присоединиться к публичной Wi-Fi-сети крайне необходимо, не нужно входить в важные учётные записи, например, в банковские приложения, предупредил эксперт.

«Сегодня встречаются случаи, когда мошенники намеренно размещают точки доступа к бесплатному Wi-Fi в публичных местах. Ни о чём не подозревающие пользователи подключаются к ним, полагая, что это Wi-Fi кофейни, аэропорта или вокзала, где они сейчас находятся. Через подобные Wi-Fi-ловушки злоумышленники могут украсть персональные данные, логины и пароли пользователей, подключившихся к их сети», — рассказал Бондарь (цитата по РИА Новости).

Эксперт дал ещё ряд советов, как избежать утечки личной информации в интернет-пространстве. Пароли должны быть разные и сложные, не нужно, чтобы браузер их запоминал. Периодически обязательно следует очищать cookie.

Скачивать файлы с сомнительных источников опасно, так как можно «поймать» кейлогер, который передаёт информацию на удалённый ПК мошенника. А для защиты от киберугроз лучше установить антивирус, пусть даже бесплатный, резюмировал Бондарь.

Minval.az