Кандидат психологических наук Юлия Кочетова составила список неудачных подарков женщинам на 8 Марта.

Кочетова посоветовала избегать покупки сладких подарков, так как это очень банально, а также на сегодняшний день многие девушки следят за фигурой или ведут здоровый образ жизни.

«Я бы также не рекомендовала дарить разнообразные мягкие игрушки и разного рода безделушки — сувениры, ненужные вазочки, чайные сервизы, статуэтки. Такой подарок просто никогда не пригодится его хозяйке и будет, скорее всего, пылиться в далеком углу шкафа», — добавила Кочетова, слова которой приводит Агентство городских новостей «Москва».

Психолог считает, что не стоит дарить и средства личной гигиены, так как современные девушки «искушены подобными товарами и легко могут купить их в любом супермаркете».

Кроме того, список нежелательных подарков пополнила кухонная утварь. «Многие женщины воспринимают такой подарок как намек на усовершенствование навыков хозяйки», — отметила Юлия.

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