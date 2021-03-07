Известный американский журнал «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists), рассказал про угрозу, связанную с функционированием Мецаморской атомной электростанции в Армении, призвав к ее закрытию.

В статье Бренды Шаффер, специалиста по международной энергетике и внешней политике, преподавателя Военно-морской аспирантуры США, говорится про опасность, которой подвергает жителей региона функционирование Мецаморской АЭС. Об этом сообщает «Спутник».

В конце 2020 года правительство Армении объявило, что Мецаморская атомная электростанция будет закрыта на пять месяцев в 2021 году, чтобы попытаться провести значительную модернизацию, говорится в исследовании. Вскоре после этого Европейский союз призвал Армению сделать закрытие постоянным, так как объект «не может быть обновлен так, чтобы полностью соответствовать признанным международным стандартам безопасности».

«Крупная ядерная или радиационная авария в Мецаморе затронет не только жителей Армении, но и граждан соседних Турции, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Южной Европы. Кроме того, Армения может удовлетворить свои потребности в энергии без продукции Мецамора, тем более, что она экспортирует в Иран более половины электроэнергии, выработанной на станции. Мецамор даже не помогает Армении в достижении заявленной цели энергетической независимости, поскольку Россия — главный поставщик энергии для Армении — обеспечивает страну большей частью природного газа, а также ядерным топливом и специализированными специалистами для завода. Но ни один из этих аргументов в прошлом не побудил Армению закрыть Мецамор», — говорится в аналитической статье.

Шаффер отмечает, что почти в каждом официальном отчете, касающемся реализации Политики добрососедства Европейского союза, ЕС подчеркивал необходимость закрытия Мецаморской АЭС. Например, в Страновом отчете о ходе реализации политики соседства Европейского союза за 2011 год, в котором говорится, что «ЕС продолжает требовать закрытия Мецаморской атомной электростанции как можно скорее, поскольку она не может быть модернизирована для соответствия международно признанным стандартам ядерной безопасности».

ЕС может призвать Армению рассмотреть вопрос о закрытии АЭС в свете последних событий. Послевоенные планы развития автомобильных и железных дорог, а также энергетики должны усилить торговые и транспортные связи в регионе Южного Кавказа после недавнего конфликта между Арменией и Азербайджаном. Новая инфраструктура и финансирование предоставляют Армении новую возможность использовать новые, более безопасные и более разнообразные источники энергии. Закрыв Мецамор, Армения не только внесет вклад в безопасность своих граждан и граждан соседних стран, но и укрепит мир на Южном Кавказе, говорится в статье.

Ядерная или радиационная авария в Мецаморе затронет не только большую часть населения Армении из-за ее близости к столице, но и граждан во многих соседних странах. Кроме того, авария или утечка на объекте, расположенном на реке Мецамор, которая впадает в реку Араз, нанесут ущерб нижнему течению реки в Азербайджане и Иране.

«В течение пяти месяцев 2021 года, когда планируется закрыть Мецамор, ЕС может воспользоваться возможностью, чтобы напомнить Армении о ее обязательствах полностью закрыть завод. Вместо того, чтобы вкладывать средства в модернизацию, Армения могла бы направить их на строительство дополнительной тепловой станции. Это защитит людей во всем регионе и укрепит послевоенный мирный процесс, который включает новые железнодорожные и автомобильные сообщения и потенциально новую торговлю энергоресурсами. Такие усилия подчеркнут региональное сотрудничество, в том числе между представителями Армении и Азербайджана», — отмечает аналитик.

По ее словам, благодаря новым автомагистралям, новым железным дорогам и, возможно, новым трубопроводам для энергоснабжения в регионе, Армения сможет диверсифицировать свои энергопоставки. Например, планируемое новое железнодорожное сообщение позволит Армении импортировать топливо и уголь, которые можно будет складировать в качестве резерва для выработки электроэнергии. Благодаря этой диверсификации поставок и источников, Армения фактически улучшит свою энергетическую безопасность. В конце концов, закрытие Мецамора могло бы улучшить физическую безопасность армян и их соседей, одновременно улучшив энергетическую безопасность Армении, заключает эксперт.

Minval.az