Основной вред организму наносит излишнее содержание в сладких фруктах фруктозы, сказала кандидат медицинских наук, терапевт и диетолог Римма Мойсенко радио Спутник.

По словам специалиста, этот моносахарид, вдвое более сладкий, чем глюкоза, повышает уровень холестерина в крови, провоцирует появление висцерального жира и ведет к нарушению обмена веществ в ряде случаев вплоть до сахарного диабет.

В частности, врач посоветовала отказаться от мягких фруктов, которые явно перезрели, содержание фруктозы в них повышенное, уточнила она.

«Неважно, какой это фрукт. Если он слишком мягкий и уже полежал, то этот фрукт плохой. Нам нужны фрукты, которые имеют жесткую форму, поддерживают свою жесткость и содержат наименьшее количество соков, ведь сок ― это сладость», ― объяснила Мойсенко.

Вторая опасность, которую могут нести фрукты, это их способность провоцировать повышенное брожение в организме. Поэтому специалист посоветовала поменьше употреблять ягоды, в первую очередь, крыжовник, а также черную смородину и виноград.

И третья опасность, на которую обратила внимание диетолог, это способность ряда фруктов провоцировать аллергические реакции. В этом смысле подвоха стоит ждать от экзотических плодов, таких как киви, ананас, бананы, мангостины, манго и прочие непривычные для наших широт фрукты и ягоды.

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Minval.az