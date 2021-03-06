«Просто настраиваю свой Twttr», — говорится в первой публикации в Twitter, опубликованной Дорси в 2006 году.
С декабря 2021 года публикация продается в виде невзаимозаменяемого токена (NFT), однако к февралю она оценивалась в не более чем $3,5 тыс.
5 марта Дорси опубликовал в Twitter ссылку на онлайн-аукцион Valuables, где продается твит. С тех пор публикация достигла стоимости в $1 млн.
Самую высокую цену предложил создатель криптовалюты Tron Джастина Сана.
«Я обновил свое предложение до $1 млн», — написал Сан в Twitter.
Покупатель твита получает уникальный цифровой сертификат, подписанный и заверенный его автором. В дальнейшем это даст право покупателю перепродать твит или хранить его «в своей частной коллекции» в виде инвестиции.