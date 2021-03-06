Первая публикация в Twitter основателя соцсети Джека Дорси оценивается в $1 млн на онлайн-аукционе, сообщает РИА «Новости».

«Просто настраиваю свой Twttr», — говорится в первой публикации в Twitter, опубликованной Дорси в 2006 году.

С декабря 2021 года публикация продается в виде невзаимозаменяемого токена (NFT), однако к февралю она оценивалась в не более чем $3,5 тыс.

5 марта Дорси опубликовал в Twitter ссылку на онлайн-аукцион Valuables, где продается твит. С тех пор публикация достигла стоимости в $1 млн.

Самую высокую цену предложил создатель криптовалюты Tron Джастина Сана.

«Я обновил свое предложение до $1 млн», — написал Сан в Twitter.

Покупатель твита получает уникальный цифровой сертификат, подписанный и заверенный его автором. В дальнейшем это даст право покупателю перепродать твит или хранить его «в своей частной коллекции» в виде инвестиции.

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