Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала. Так, цена азербайджанской нефти увеличилась на $1,56 (2,3%) и составила $69,26 за баррель.
Нефть марки Azeri Light (CIF) на мировом рынке подорожала. Так, цена азербайджанской нефти увеличилась на $1,56 (2,3%) и составила $69,26 за баррель.
Дата: 2021/03/06 11:15
Раздел: Важно
Просмотров:
54
«Вижу из проводимых в различных местах обсуждений, связанных с войной, говорят, что мы освободили семь районов.
Президент Азербайджана анонсирует новую «логистическую революцию». Армения вновь рискует проиграть
В самом деле, Иран с самого начала войны «держал паузу». К востоку от Каспия тоже непозволительно долго держали паузу
«Никому не удалось свернуть Азербайджан с его независимого пути», — добавил глава государства
Алиев добавил, что многие страны проявляют заинтересованность в участии в восстановительных работах в Карабахе. «Мы их тоже пригласили», — сказал президент
«Поэтому мы должны правильно предпринимать все шаги, чтобы всегда побеждать. Пусть флаг Азербайджана всегда возвышается», — отметил президент
Обнародован список новых членов правления Партии «Ени Азербайджан»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что в экономике страны настала новая эпоха – прозрачности и конца монополий.
Баку и Брюссель вскоре возобновят переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.