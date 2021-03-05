Благодаря быстрой и эффективной кампании по вакцинации от COVID-19 Израиль стал первой страной в мире, которая победила вирус. Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, сообщает издание The Times Of Israel.

Отмечается, что глава правительства дал интервью американскому телеканалу о «зеленых COVID-паспортах».

«Израиль — первая страна в мире, вышедшая из «короны». С этим «зеленым паспортом» вы можете ходить в рестораны, в театры, на спортивные мероприятия. Это оно. Мы выходим», — отметил Нетаньяху.

По его словам, власти Израиля планируют до конца текущего месяца вакцинировать от коронавируса все взрослое население страны и к апрелю полностью открыть ее границы.

«Раньше Израиль был известен как страна стартапов. С сегодняшнего дня она будет называться также нацией вакцинации. Мы устанавливаем модель для мира, мы очень ею гордимся», — подчеркнул премьер.

Minval.az