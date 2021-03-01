«Вопрос журналиста не отражает позицию Ирана». Об этом сказал заместитель министра культуры Ирана по вопросам прессы Мухаммад Худади, передает АПА.

Говоря о том, что произошло на пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с вопросом иранского журналиста, Худади сказал: «Отдельный журналист или отдельное СМИ не заявляют позицию Ирана. Журналисты приводят свою точку зрения и точку зрения СМИ, которые они представляют. Позиция Ирана заключается в заявлениях государства и различных официальных лиц в связи с Азербайджаном».

Худади отметил, что иранские СМИ солидарны с Азербайджаном, Иран привержен дружбе с Азербайджаном.

На пресс-конференции 26 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил претензии иранскому журналисту за предвзятый вопрос.

Глава государства заявил в связи с необоснованным, не опирающимся на источники вопросом корреспондента иранского информагентства Mehr о наличии террористических группировок в регионе во время Второй Карабахской войны, что нужно стоять за своими словами и обвинениями. Глава государства посоветовал журналисту не заниматься спекуляциями, быть более ответственным при распространении таких слухов.

Minval.az