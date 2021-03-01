Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил подготовку телемоста Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана по случаю начала строительства третьего блока АЭС «Аккую».

Ранее глава минэнерго Турции Фатих Дёнмез заявил, что ожидает 10 марта онлайн-участия президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в церемонии заливки бетона в фундамент 3-го блока АЭС «Аккую», его цитату привела газета Sabah.

«Да, действительно, готовится церемония по случаю начала основного этапа строительства третьего блока «Аккую». И готовится, прорабатывается возможность организации телемоста между президентом Эрдоганом и президентом Путиным по случаю вот этого начала строительства», — рассказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что совсем недавно между главами государств был «весьма обстоятельный телефонный разговор», во время которого речь в том числе заходила о таком возможном телемосте.

«Каких-то других субстантивных переговоров помимо тематики «Аккую» не планируют, если иного не посчитают необходимым президенты», — отметил Песков.

Minval.az