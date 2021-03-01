В Кремле удовлетворены заявлениями из Еревана о том, что премьер Армении Никол Пашинян после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным пришел к выводу, что ему неправильно доложили по поводу «Искандеров», заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень важно, что правда в этом вопросе восстановлена», — сказал Песков.

Агентство «Арменпресс» в понедельник со ссылкой на пресс-секретаря премьера сообщило, что Путин и Пашинян обсудили это заявление и «в результате сравнения имеющихся фактов и сведений премьер Армении пришел к заключению, что относительно данной ситуации ему было доложено неправильно».

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