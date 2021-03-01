В ходе состоявшегося на днях телефонного разговора премьер-министра Армении и президента России, в числе иных вопросов, было обсуждено заявление премьера Армении о применении со стороны Армении систем «Искандер». Об этом заявила «Арменпресс» пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян.

«Премьер-министр Армении на основе сопоставления существующих фактов и данных пришел к заключению, что ему по данной ситуации неверно доложили. Заявление премьер-министра Армении не имеет никакой связи с содержанием и качеством армяно-российских союзнических отношений в сфере военного и военно-технического сотрудничества. Не вызывает сомнения также и то обстоятельство, что российское оружие – одно из лучших в мире», — сказала Геворкян.

Она заявила также, что Армения продолжает тесное сотрудничество с Россией в сфере военной промышленности и высоких технологий и намерена предпринять шаги для углубления этого сотрудничества.

Minval.az