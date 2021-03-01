В Турции за год из-за коронавирусной инфекции нового типа скончались около 28 тысяч человек, а из-за употребления табачных изделий – 120 тысяч.

Об этом заявил ректор Университета медицинских наук, профессор Джевдет Эрдол.

Эрдол напомнил, что в ВОЗ в этом году приступили к реализации кампании, которая поможет около 100 млн людям бросить курить, передает «Анадолу».

«Употребление табачных изделий является такой же угрозой для здоровья людей во всем мире, как и пандемия коронавируса. Необходимо начать тотальную борьбу с этой проблемой», — сказал он.

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