Власти Страсбурга намерены сделать проезд на общественном транспорте для всех жителей города младше 18 лет бесплатным. Нововведение может начать действовать уже с 1 сентября текущего года.

Согласно последней информации журналистов, бесплатным проездом смогут воспользоваться около 80 тысяч человек. Подчеркивается, что данная мера будет принята, в частности, в целях снижения количества выбросов углекислого газа в центре Страсбурга.

Предполагается, что после введения бесплатного проезда на общественном транспорте родители будут реже подвозить своих детей на личных автомобилях. Отмечается, что семьи с двумя детьми после вступления в силу этого правила смогут сэкономить до €550 в год.

Minval.az