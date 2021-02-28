К концу XXI века средняя температура в Арктике будет не ниже минус 10 градусов. Математики рассчитали вероятность климатических изменений под воздействием парниковых газов. Согласна их модели, Арктика больше всего пострадает от потепления.

По самому пессимистичному сценарию, средняя температура в этом регионе вырастет на 20 градусов. То есть, если сейчас в самой холодной точке она составляет минус 30, то через 80 лет будет минус 10. А со стороны Атлантического океана и вовсе поднимется до плюс 20.

Избежать потепления, считают ученые, уже не возможно. Даже если все страны наконец договорятся и выброс парниковых газов станет нулевым. Это поможет только снизить темпы.

Minval.az