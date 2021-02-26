В Национальном олимпийском комитете (НОК) Беларуси прошли выборы президента организации. Вместо Александра Лукашенко на эту должность избрали его сына Виктора, сообщает агентство «Белта».

На выборы были выдвинуты две кандидатуры — самого Лукашенко, который занимал пост президента НОК с 1997 года, и его старшего сына Виктора, который с 2019 года был первым вице-президентом НОК.

«Если две кандидатуры предлагалось, для меня это новость. Я думал, что вы с одной выйдете. Я не планировал избираться на очередной срок руководителем Олимпийского комитета. Попрошу вас, если вас это устраивает, передаю вам своего старшего сына», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что в случае избрания Виктора президентом НОК уволит его с должности помощника президента по национальной безопасности.

«Много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня. И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим», — заявил Лукашенко.

Minval.az