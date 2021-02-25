Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, главы двух государств обсудили сложившуюся в Армении внутриполитическую ситуацию.

Президент Путин выразил поддержку законным властям Армении и «выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации».

Накануне о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Пашиняна сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона», — отметил пресс-секретарь.

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