Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, главы двух государств обсудили сложившуюся в Армении внутриполитическую ситуацию.
Президент Путин выразил поддержку законным властям Армении и «выразил надежду на скорейшую нормализацию ситуации».
Накануне о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Пашиняна сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона», — отметил пресс-секретарь.