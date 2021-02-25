«Искандеры-М» в Карабахе не применялись, заявило российское Минобороны.

Высказывания Пашиняна об «Искандерах» могут быть следствием введения в заблуждение, предположило российское Минобороны.

По его данным, весь армянский боезапас ракет «Искандер» находится на складах.

Ранее Пашинян заявил о «невзорвавшихся» или «разорвавшихся на 10%» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью прошлого года.

Поспорившего с этим первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна Пашинян освободил от должности. Генштаб Армении заявил, что Хачатрян был уволен «по недальновидным и необоснованным причинам» на основе «личных и амбициозных чувств» и потребовал отставки Пашиняна и правительства.

Minval.az