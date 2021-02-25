Потери Азербайджана в войне в Карабахе осенью 2020 года составили около 3 тыс. человек, тогда как Армения потеряла 6-7 тыс. человек, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«У нас было около 3 тыс. шехидов во время Второй Карабахской войны. Я имею в виду среди них и мирное население. Были потери и в армянской армии, можно услышать разные цифры. По нашим данным, было убито около 6-7 тыс. оккупантов», — заявил Алиев в четверг. Его слова приводит «Интерфакс Азербайджан».

Алиев отметил, что Азербайджан сумел добиться победы с небольшими потерями для конфликта подобного масштаба.

«Во время Первой Карабахской войны у нас было более 12 тыс. шехидов, около 4 тыс. военнослужащих пропали без вести, а наши земли были оккупированы. Число наших шехидов во Второй Карабахской войне крайне невелико в сравнении с масштабами войны. Учитывая, что шла масштабная война, и с первых дней контрнаступление превратилось в наступательную операцию. С учетом укреплений, построенных армянами за 30 лет, и рельефа этого региона, можно с полной уверенностью сказать, что мы добились желаемого с минимальными потерями. Даже военные специалисты ведущих стран мира удивляются тому, что мы с такими небольшими потерями освободили наши земли от оккупантов. Почему? Потому что одним из важнейших факторов при планировании всех операций были небольшие потери», — заявил Алиев.

Глава государства отметил, что в отличии от Армении, Азербайджан продолжает политику поддержки семей родственников павших солдат.

«У Армении нет программ, существующих у нас. Родственникам погибших (армян – ред.) на войне не дают не то, что дома, но и даже избы. Наша политика в этой сфере однозначна. Эта политика основана на моральных нормах, и о родственниках погибших за Родину и дальше будет заботиться государство. Азербайджанское государство продолжит эту политику», — добавил Алиев.

Minval.az