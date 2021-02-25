Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал текущую политическую ситуацию в Армении. Глава государства отметил, что после поражения в войне в Карабахе Армения в настоящее время находится в кризисе, переживает череду массовых арестов, столкновений внутренних сил в стране, обвиняющих друг друга в поражении.

«Иностранные представители всегда говорили нам, что армянское общество демонстрирует единство и что в армянском обществе существует национальное единство. Теперь мы видим, где находится это национальное единство. В этом поражении (в Карабахе – ред.) они обвиняют друг друга, обвиняют друг друга, происходят массовые аресты. Но почему-то некоторые неправительственные организации и некоторые правительства, вдохновленные демократией, закрывают на это глаза. Как получается, что оппозиция в Армении ежедневно угнетается, уничтожается, арестовывается, но никто на это не реагирует. На что это указывает? Как говорится, эта 30-летняя история еще раз свидетельствует о том, что мы одержали эту победу не только над Арменией», — заявил Алиев. Его слова приводит «Интерфакс Азербайджан».

Глава государства прокомментировал жалобы руководства Армении, что у армянских военных было непригодное вооружение. «Знаете, обвинить кого-то легче всего. Но они также должны и сказать, что это оружие им было передано бесплатно. Не год, не два года, а на протяжении всех 30 лет они вооружались против нас. Сейчас мы используем все возможности, чтобы внимательно отслеживать процессы, происходящие в регионе. У нас есть возможности, у нас достаточно источников информации. Мы знаем, сколько бесплатного оружия было передано Армении во время войны, сколько передано до войны. Сразу после июльских столкновений (в июле 2020 года на азербайджано-армянской границе – ред.), с 17 июля и до последнего дня войны, несколько самолетов ежедневно доставляли в Армению бесплатное оружие», — подчеркнул Алиев.

Президент добавил, что бесплатно Армения получила ракеты систем «Искандер», «Точка-У», «СКАД», С-300, танки, артиллерию и другие системы ПВО. «Но мы уничтожили это все. Армянской армии нет, с ней покончено”, — подчеркнул азербайджанский лидер.

Алиев считает, что Армения на протяжении около 30 лет была инструментом в руках ряда влиятельных кругов и использовалась против Азербайджана. «Организованные и влиятельные круги объединились против нас и хотели навсегда удерживать нашу землю под оккупацией. Армения была лишь инструментом, посредником. Мы свергли эту коварную политику и восстановили справедливость», — сказал президент Азербайджана.

Minval.az