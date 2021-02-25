Премьер Армении Никол Пашинян уволил начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки.

«Ситуация очень сложная. Вы знаете, что я принял решения снять с должности начальника Генштаба и его первого заместителя.

Причину этих решений я озвучу на площади. Сейчас самая важная задача – сохранение гражданской и народной власти», — заявил он.

Пашинян также заявил, что ранее принял решение уволить и начальника генштаба Гаспаряна (документы должен подписать президент) и что Гаспарян подписал заявление военных уже после решения о своем увольнении.

Minval.az