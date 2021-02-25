Посольство России в Армении прокомментировало удаление упоминания в релизе на страничке посольства в Facebook азербайджанского названия бывшего административного центра НКАО — Ханкенди.

Как указывалось вчера на странице российской дипмиссии в Ереване, «МЧС России организована доставка очередной партии гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха. Автомобильным транспортом направлены строительные материалы для восстановления социальной инфраструктуры и жилого фонда. Всего в Степанакерт/Ханкенди доставлено около 50 тонн груза. В составе которого — сталь оцинкованная, металлочерепица, лесоматериалы».

Тот же релиз размещен на сайте МЧС РФ. Но также «скорректирован» спустя время.

«Мы обратили внимание, что публикация была воспринята неоднозначно. Так как мы не заинтересованы в том, чтобы возникало какое-то напряжение, текст публикации был скорректирован. Ссылка на официальный пресс-релиз прикреплена к публикации», — заявили в пресс-службе посольства агентству Sputnik.

Решение посольства РФ выглядит, мягко говоря, странным.

Minval.az