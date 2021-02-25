В российском МИДе призвали принять срочные меры для сокращения использования доллара в стране.

«Эта валюта является ядовитым источником постоянных враждебных действий», — заявил в интервью Bloomberg замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, новая администрация США во главе с Джо Байденом, сигнализирует об ужесточении санкций в отношении Москвы.

В этой связи, — отметил дипломат, — России нужно отгородить себя от финансовой и экономической системы США. Рябков напомнил, что за последние несколько лет Вашингтон ввел большое число санкций в отношении российских банков, госкорпорации, нефтегазового сектора, высших должностных лиц и бизнесменов. Он предположил, что будут введены еще более жесткие ограничения. Рябков не уточнил, какие шаги могут быть предприняты для дальнейшего уменьшения зависимости России от доллара, отметив, что МИД не отвечает за экономическую политику.

Minval.az