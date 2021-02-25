В российском МИДе призвали принять срочные меры для сокращения использования доллара в стране.
«Эта валюта является ядовитым источником постоянных враждебных действий», — заявил в интервью Bloomberg замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
По его словам, новая администрация США во главе с Джо Байденом, сигнализирует об ужесточении санкций в отношении Москвы.
В этой связи, — отметил дипломат, — России нужно отгородить себя от финансовой и экономической системы США. Рябков напомнил, что за последние несколько лет Вашингтон ввел большое число санкций в отношении российских банков, госкорпорации, нефтегазового сектора, высших должностных лиц и бизнесменов. Он предположил, что будут введены еще более жесткие ограничения. Рябков не уточнил, какие шаги могут быть предприняты для дальнейшего уменьшения зависимости России от доллара, отметив, что МИД не отвечает за экономическую политику.