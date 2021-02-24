В Армении продолжается «сезон политических откровений». На сей раз отличился премьер-министр Армении Никол Пашинян. Недавний «шашлычный фюрер» дал интервью местному ресурсу 1in.am. Большинство экспертов расценили этот шаг премьера как попытку Никола Воваевича ответить на нашумевшее интервью экс-президента Армении Сержа Саргсяна. И, как того и следовало ожидать, всеми силами старался отвести от себя многочисленные обвинения, высказанные Сержем Азатовичем.

Намеренно оставим за скобками подробный «разбор» уверений Никола Воваевича, как он решил вопросы обеспечения солдат нижним бельем, и воздержимся от вопросов, повлияло ли это на реальную боеспособность. Не станем даже напоминать, в каком контексте вспоминали о нижнем белье армянских «зинворов» во время 44-дневной войны по обе стороны линии фронта. В этом же интервью Никол Пашинян сделал куда более примечательное заявление, чем перечисление своих заслуг в обеспечении армии трусами и кальсонами. Отвечая на обвинения Саргсяна, что ОТРК «Искандер» могли быть применены уже на четвертый день войны, но этого сделано не было, Никол Воваевич брякнул, что Саргсян, дескать. «сам знает ответ на свои вопросы». После чего продолжил: «Пусть задаст вопрос, почему ракета «Искандера» не взорвалась? Или почему взорвалась на 10%, например?» На уточняющий вопрос журналиста, разве и так бывает, Пашинян ответил: «Не знаю. Может, оружие 80-х». То есть, по словам главы правительства Армении, выходит, что вожделенные ОТРК «Искандер» в ходе войны в Карабахе Армения все же применила, но — вот беда! — ракеты не взорвались. Или взорвались на 10%. И вообще это «оружие восьмидесятых».

А вот это уже интересно. И не только потому, что первым о том, что «Искандеры» все же применялись, заявил еще Мовсес Акопян, генерал-майор и бывший военный инспектор, отправленный в отставку, как утверждалось, по требованию Анны Акопян, в ответ генпрокуратура Армении объявила об открытии против него уголовного дела по обвинению в разглашении гостайны, и как быть теперь, когда эту самую «гостайну» раскрыл верховный, прости Господи, главнокомандующий ВС Армении.

Куда важнее, что этим своим признанием Никол Пашинян, во-первых, подтвердил, что он несет ответственность за обстрелы жилых кварталов азербайджанских городов из столь мощного оружия, как ОТРК «Искандер», и что обстрелы эти — а они заведомо представляют собой военное преступление! — совершались именно с территории Армении, и ответственность за них несет официальный Ереван. И тем более признает сам факт агрессии Армении против Азербайджана — эти ракетные комплексы уж точно не стояли в гараже у Араика Арутюняна.

И самое главное, Никол Пашинян своим заявлением по поводу «Искандеров» не на шутку «подставил» Москву. Причем на нескольких направлениях сразу.

Для начала, Никол Воваевич назвал едва ли не главную гордость российского ВПК весьма ненадежным оружием, которое то ли не сработало, то ли сработало на 10%. А затем вообще обозвал его «оружием восьмидесятых». Да еще создал изрядную почву для подозрений, что ракету Азербайджану удалось перехватить. И если учесть, что и боевые действия в Сирии, и бои в Ливии, а теперь еще и 44-дневная война в Карабахе и так нанесли изрядный ущерб имиджу российского ВПК, то заявления Пашиняна еще и по поводу «Искандеров» вызывают в России весьма болезненную реакцию. Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин назвал заявления Пашиняна «абсолютной ложью». И добавил: «Когда человек ищет, чтобы он был невиновен, он и «Искандеры» приплетёт, и армянский народ виноват, и военные виноваты. Это, конечно, не соответствует действительности».

Но намеренно оставим в стороне подробный анализ тактико-технических характеристик ОТРК «Искандер», который на самом деле создавали на основе разработанной еще в восьмидесятые годы системы «Ока». Вспомним о политической стороне вопроса.

Прежде всего, неясно, существуют ли вообще в природе «армянские «Искандеры»» или это штатное оружие российской военной базы. Тем более что оснований для подозрений предостаточно еще с сентября 2016 года, когда ОТРК «Искандер» торжественно провезли по ереванской площади Республики во время военного парада, и вот их механики-водители оказались сплошь славянами. После сентябрьского парада армянских «Искандеров» больше никто не видел ни на учениях, ни на параде, ни во время посещения высшими чинами военных частей. РосТВ официально объявляло, что «Искандеры» пока что на экспорт не поставлялись вообще, и их экспортный вариант только разрабатывается, а в Армении попытались выдать за «боевые стрельбы из «Искандеров» и «Точки-У»» съемки телеканала «Звезда» на российском полигоне «Капустин Яр». И как теперь понимать заявление Пашиняна? Если «Искандеры» стреляли, то на каком уровне это решалось? В Москве? Со всей политической ответственностью за такой шаг в ходе войны, которая шла за пределами не только территории России, но и зоны ответственности ОДКБ? Или просто «договорились» с командованием базы в Гюмри? Но тогда…как далеко простирается «свобода рук» этого самого командования гюмрийской базы? Словом, получается, что «Искандеры», о которых говорил Пашинян, нанесли двойной удар по России.

Впрочем, не исключено, что никаких выстрелов из «Искандеров» не было — просто в Армении открытым фейкометством занимается премьер-министр. Но тогда…как вообще с Арменией можно заключать хоть какие-то соглашения? И не настало ли время ввести в этой стране внешнее управление уже официально?

Так или иначе, скандальные заявления Пашиняна оставляют слишком много вопросов. И тактико-технические характеристики «Искандеров» вряд ли могут быть исчерпывающим ответом на них.

Нурани

Minval.az