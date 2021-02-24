В мессенджере Telegram стало возможно автоматически удалять сообщения в любых чатах. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

Как отмечается, теперь автоматическое удаление сообщений для всех участников можно осуществить в любом чате. В данном режиме сообщения исчезают через 24 часа или семь дней после отправки.

Кроме того, временные ссылки для приглашения в группы и каналы, а также виджеты для быстрого доступа к чатам с домашнего экрана телефона тоже можно будет автоматически удалить.

Также в Telegram количество участников в группах теперь не ограничено.

Minval.az