«Мы стараемся убедить Грузию присоединиться к платформе «3+3». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с туркменским коллегой Рашидом Мередовым в Анкаре.

«Надеемся, что Грузия примет участие в платформе «3+3». От этого выиграют все», — цитирует его АПА.

Турецкий министр также напомнил, что в Грузии произошла смена правительства, и запланированная в Баку 9-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Грузии была отложена.

Minval.az