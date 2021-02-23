На фоне удручающего положения в оставшихся армянских войсковых частях в Агдеринском и Ходжавендском районах Азербайджана, в самой Армении родители солдат и призывников серьезно озабочены судьбой своих детей. После разгрома армянской армии основной костяк ее вооруженных сил в Агдере составляет войсковое подразделение «Йегниклер», чей смертельно больной диабетом командир Карен Джалавян, предпринимает безуспешные попытки удержать молодежь из Армении в подконтрольных ему частях.

Однако, как пишут в многочисленных обсуждениях в социальных сетях сами армяне, солдаты разбегаются при первой же возможности. Находясь на боевых постах, они только и ждут, когда их сменят, чтобы после этого сразу же самовольно покинуть Карабах. Некоторым помогают убежать родители. Благо на постах выезда из Карабаха препятствий беглецам не чинят, а в самом армянском Горисе относятся с сочувствием. Приехав в Армению солдату достаточно сдаться в военную полицию в Ереване, ну или попасть в один из госпиталей. Учитывая, что у многих контузия или обморожения, попасть в госпиталь несложно. К тому же пандемия Covid-19 все еще бушует и в военных частях. Да и в худшем случае самое суровое наказание — это перераспределение в неблагоприятные части в Армении. Об этом в «Йегниклер» только и мечтают.

Там хорошо понимают, что служить в холодных условиях, без воды, теплой формы и подчас медикаментов равносильно самоубийству. Солдаты в «Йегниклер» не мылись уже более месяца, их буквально съедают вши, им самим скармливают мясо падшего или больного бруцеллезом скота (в армянонаселенных селах Ходжавендского района разразилась эпидемия этой болезни), многие из них живут мыслями о предстоящем лечении застуженных почек и других внутренних органов. Излишне говорить, что никакой медицинской помощи в таких условиях им оказать не могут.

Зато в «Йегниклер» ссылаясь на приказ из Армении, запретили отпуска, чтобы, выйдя в отпуск солдаты не убегали из Карабаха. Запрет касается всех, включая тех, кто не вышел в отпуск со времени окончания боевых действий и находятся в стрессовом состоянии. Солдат и их родителей регулярно обманывают, обещая им перевод в Армению в кратчайшие сроки. В отпуск отпускают лишь по большой протекции, как например по личной просьбе бывшего депутата от Республиканской партии Армении Шушан Петросян самому командиру Джалавяну. Чтобы не вызывать шума, таких солдат отпускают под видом сопровождения старшего офицера в командировке в Армению. Впрочем, беспредельщик Джалавян не всегда идет навстречу таким просьбам, к примеру, недавно он проигнорировал просьбу зам главы Генштаба ВС Армении.

При этом эмиссары Джалавяна разбрелись по военным частям самой Армении, где они вербуют призывников и солдат для прохождения службы на якобы контрактной основе в Агдере (относительно теплые места в Ханкенди они припасли себе и своим знакомым). Солдатам из Армении, конечно, не сообщают, что им придется находиться на постах порою даже месяц, потому что нет замены. Армянских военных уговаривают не сообщать своим родителям о намерении отправится служить в Азербайджан, многих запугивают, грозят в случае отказа отправить служить в самые сложные места в самой Армении. Впрочем, многие призывники на самом деле предпочитают остаться в горных районах Армении, нежели попасть в чужой для них азербайджанский Карабах.

Интересно, что в армянских социальных сетях распространилась информация об особом интересе вербовщиков из «Йегниклер» к призывникам русской национальности, то есть армянским молоканам. Похоже, Джалавян и стоящие за ним круги, готовят провокации, в которых намерены использовать молокан.

Тем временем армянские родители призывников задаются резонным вопросом о том, почему пока карабахские мужчины преспокойно разгуливают в Ереване, или же если и возвращаются в Ханкенди, то лишь после оформления инвалидности как минимум 2-й группы, чтобы откосить от военного набора, кто-то хочет заставить их детей отправиться служить в Карабах с огромным риском попасть уже даже не в плен, а просто в тюрьму.

Minval.az