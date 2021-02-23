Комитет гражданской авиации Армении расследует сообщения об угоне самолета Boeing 737 с армянским регистрационным номером.

«Комитет официально не получал от соответствующих органов подтвержденной информации о факте угона. Комитет проинформирован о местонахождения самолета и тесно сотрудничает с авиационными властями причастных стран», — сообщет пресс-служба Комитета.

Сегодня бывший советник премьер-министра Армении Акоп Чагарян сообщил на своей странице в Фейсбук, что Комитет гражданской авиации Армении 21 февраля получил телеграмму из Главного управления гражданской авиации ОАЭ об угоне самолета Boeing 737 с армянским регистрационным номером EK-FAA.

«Самолет вылетел из Таллинна и должен был приземлиться в Ереване. Но вместо этого в воздухе было решено отправиться в Эмираты на техобслуживание. Однако «из-за технической неисправности» самолет приземлился в Тегеране. Похищение армянского самолета? Очередная афера или профессиональная некомпетентность в гражданской авиации Армении? Армения, к сожалению, закрепляет свое место в «черном списке» мировой авиации», — написал Чагарян.

Minval.az