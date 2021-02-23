Муниципалитет Соверато итальянской провинции Катандзаро, муниципалитет Фоссачезия провинции Кьети и муниципалитет Санте-Мария провинции Л’Акуила приняли документы, призывающие к уважению суверенитета, территориальной целостности, признанных на международном уровне границ Азербайджанской Республики и дальнейшему укреплению азербайджано-итальянского стратегического партнерства.

Как сообщили в посольстве Азербайджана в Италии, в документах наряду с выражением поддержки суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ Азербайджана выражается солидарность с людьми, пострадавшими от конфликта, подчеркивается, что должно быть обеспечено право азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на возвращение в родные края, передает АПА.

Отметим, около 20 городов и муниципалитетов Италии приняли аналогичные документы.

Minval.az