К открытию одной из крупнейших в мире военно-технических выставок IDEX-2021, на стенде Армении не оказалось экспонатов. На это обратили внимание армянские СМИ.

«При этом аренда стенда стоила немалых средств, затраченных из государственного бюджета. Виной всему оказалась катастрофическая некомпетентность армянского министерства высоких технологий и военной промышленности во главе с Акопом Аршакяном, которое не смогло рассчитать и организовать логистику выставочных образцов. Армянское вооружение пока находится в Москве, хотя должно быть в Абу-Даби», – пишут СМИ.

А между тем армянские пользователи соцсетей высмеяли павильон Армении, сравнив его с азербайджанским. «Технологическое ноу-хау пашняновцев, закидывание противника буклетами», – иронизируют армянские телеграм-каналы.

Отметим, что на выставке с участием около 900 ведущих компаний из 59 стран представлено 106 наименований вооружения и боеприпасы производства предприятий Министерства оборонной промышленности Азербайджана, беспилотные летательные аппараты, минометы и т.д.

Minval.az