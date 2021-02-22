Армения проводит «реформу армии» после разгрома в Карабахе и в этом ей помогает Россия. Об этом сообщил в интервью РИА Новости министр обороны страны Вагаршак Арутюнян.

По его словам, Ереван оптимизирует численный состав армии, переходит на «новые системы вооружения и военной техники».

«Проведение военной реформы в Армении не только планируется, но уже и проводится, причем в данный процесс самым непосредственным образом вовлечены наши российские коллеги», — сказал Арутюнян.

Он напомнил, что с 25 по 30 января этого года в соответствии с двусторонними договоренностями в Армении находилась представительная делегация Министерства обороны Российской Федерации для оказания содействия по вопросам реформирования и модернизации ВС Армении.

«По итогам совместной работы выработаны рекомендации по дальнейшим действиям и мероприятиям в рамках модернизации армянских вооруженных сил с учетом их текущего состояния, причем очень серьезный акцент поставлен на военно-техническую составляющую данного процесса», — отметил министр.

Minval.az