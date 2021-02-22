Армянская сторона заинтересована в расширении и наращивании потенциала 102-й российской военной базы в Гюмри, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян.

«Вопрос расширения и усиления российской военной базы на территории Республики Армения всегда стоял на повестке дня, и армянская сторона всегда была в этом заинтересована уже по той простой причине, что база в полном составе входит в Объединенную группировку войск (сил) вооруженных сил Армении и России, и, стало быть расширение возможностей базы автоматически влечет за собой наращивание потенциала совместной группировки, действующей на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности», — сказал министр.

По его словам, «конечно же, руководством Минобороны России учтены существующие военно-политические реалии в регионе и сделаны правильные шаги по пути усиления и перевооружения базы». «И я уверен, что данный процесс будет носить долгосрочный характер», — сказал Арутюнян.

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