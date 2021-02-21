Митинг оппозиции в Ереване 20 февраля, который рассматривается его организаторами как поворотная страница в судьбе протестного движения, продемонстрировал некоторые новые нарративы в риторике армянской оппозиции. Так, Вазген Манукян, лидер «Движения спасения Родины» и бывший премьер-министр Армении, отличился рядом удивительных и неприятных — как минимум, для российского читателя — высказываний, пишет Михаил Беляев в своей статье, опубликованной порталом «Вестник Кавказа».

«Нам нужно быстро восстановить отношения с союзниками. Это не только Россия, но и Иран, Китай и любая сила, борющаяся против агрессии Турции. Рано или поздно, после нашей победы, после построения нормального государства у нас будут отношения со всеми странами, но не на рабских условиях, как сегодня, а на условиях, диктуемых нами. Потому страны, которые сейчас борются против агрессии Турции, являются нашими естественными союзниками».

То, насколько небрежно, как бы невзначай, Манукян упомянул Россию в числе союзников, не может не вызвать изумления. Похоже, Манукян принимает как должное военно-политическую поддержку России, благодаря которой рассорившаяся со своими соседями Армения вообще существует как государство.

Оброненная же Манукяном фраза про “рабские условия”, на которых, по мнению лидера армянской оппозиции, строятся российско-армянские отношения, поражает своим цинизмом. Сегодня именно российский миротворческий контингент взял на себя функции по обеспечению армянского населения Нагорного Карабаха всем необходимым для жизни — от отопления до безопасности. На этом фоне разгромленная армянская армия до сих пор живет в практически беспроцентный российский кредит, причем закупается вооружение по внутрироссийским ценам. Кто мешал Армении построить за прошедшие три десятилетия мощную современную армию, чтобы она не оказалась в таком плачевном состоянии, в котором пребывает сегодня? Едва ли можно винить Москву в том, что что армянские руководители закрывали глаза на многочисленные коррупционные схемы, распространенные в армейском строительстве Армении, причем как до прихода к власти Никола Пашиняна, так и после.

На фоне крепнущего российско-турецкого партнерства и одновременно весьма проблематичных турецко-американских отношений тезис Вазгена Манукяна о том, противники Турции априори считаются союзниками Армении, является проблематичным с точки зрения объективных региональных интересов России. То есть, во имя питаемой химерой прошлого националистической идеи «вечной борьбы против Турции» армянская оппозиция готова превратить страну в прокси и союзника для любой региональной и внерегиональной державы. О том, что внешнее влияние на регион преследует цель дестабилизации ситуации у границ России, говорил недавно и глава российской дипломатии Сергей Лавров.

Вазген Манукян в политике не новичок, и прекрасно осознает, как именно будут восприняты его слова и внутри страны, и за ее пределами. Очевидно, что получателем месседжа о “рабских отношениях” с Россией выступает не столько рядовой армянин, и даже не Россия, а коллективный Запад. Сегодня Москва более чем удовлетворена своим положением регионального арбитра, а также послушным и покладистым Николом Пашиняном. Не зря президент России Владимир Путин на недавней встрече с главредами ведущих российских изданий отметил, что урегулирования ситуации в Карабахе — огромный успех его президентства в 2020 году. Кремль сегодня объективно не заинтересован в возвращении во власть реваншистов в лице Вазгена Манукяна и стоящего за ним карабахского клана. Однако за бортом процесса остался Запад, и, похоже, именно с ним решила заигрывать армянская оппозиция.

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