Илон Маск провел в своей компании исследование иммунитета к коронавирусу. Добровольцы из числа сотрудников SpaceX помогали определить — зависит ли сопротивляемость организма вторичному заражению от количества антител. Всего в эксперименте приняли участие более 4 тысяч добровольцев.

Авторы исследования пришли к выводу, что после определенного порога антител, организм может обеспечивать длительную защиту от нового заражения. Но чем легче человек перенес инфекцию первый раз, тем выше у него шанс заразиться повторно.

Minval.az